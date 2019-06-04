Складывающаяся на протяжении истории, не самая лучшая геополитическая ситуация вокруг Польши не помешала нашей стране сделать правильный выбор между Западом и Россией. Подобное мнение, отвечая на вопрос армянских журналистов, выразил руководитель группы дружбы Польша-Армения польского Сейма депутат Тадеуш Возняк.

«С двух сторон нашу страну всегда окружали Россия и Германия. С обеими этими странами у нас исторически складывались не самые лучшие отношения, поскольку оба этих наших соседа стремились разделить Польшу между собой. Однако, польский народ, даже будучи частью славянской группы народов, всегда был смотрел в сторону Запада, поскольку разделял европейскую систему ценностей», — подчеркнул он.

В этом свете Вожняк считает, что Армении также, рано или поздно, но придется сделать выбор между Европой и Россией. По его оценкам, в Польше прекрасно понимают всю сложность положения Армении. И, тем не менее, польский парламентарий считает этот выбор неизбежной задачей Армении.

Польский парламентарий, в целом, склонен связывать определение будущего вектора внешней политики Армении с разрешением нагорно-карабахского конфликта. По его прогнозам, в случае урегулирования конфликта с Азербайджаном и окончательного достижения мира решение по выбору Армении окажется не таким уж трудным.

«Убежден, что выбор есть всегда. Весь вопрос в том, насколько он хорош? Мы также понимаем, что любой выбор всегда имеет свои последствия, за которые ответственность несет человек, страна этот выбор делающая», — цитирует его АрмИнфо.

Minval.az