Французский имам родом из Ирана получил два года тюремного заключения за содействие нелегальной миграции: он зарабатывал на продаже надувных лодок, на которых нелегалы затем переправлялись в Британию через пролив Ла-Манш.

Об этом 3 июня сообщили BBC News

Осужденный, имя которого не называется, заявил, что не знал, для чего использовались семь лодок, которые он продал с выгодой для себя. Услышав приговор в суде, 39-летний мужчина потерял сознание. При обыске в его квартире обнаружили еще две лодки, три двигателя для них, а также спасательные жилеты.

Вместе с ним виновным признали его прихожанина, 29-летнего сенегальца. Он также утверждал, что был не в курсе, для чего покупателям нужны лодки. Cледствие, однако, установило, что оба осужденных выходили на связь с организованными преступными группировками, незаконно перевозящими мигрантов.

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