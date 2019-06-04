Режиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар», объявил оргкомитет премии американской Киноакадемии.

Линч четырежды выдвигался на соискание премии — три раза как лучший режиссер за фильмы «Человек-слон», «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат». Кроме того, за «Человека-слона» Линч был номинирован на «Оскар» как соавтор лучшего адаптированного сценария. Однако ни одного «Оскара» у Линча пока не было, пишет «Медуза».

Почетный «Оскар» будет вручен Линчу на специальной церемонии 27 октября.

Также почетные награды Киноакадемии в 2019 году получат актер Уэсу Стьюди и кинорежиссер Лине Вертмюллер из Италии. Актрису Джину Дэвис наградят премией имени Джина Хершолта, присуждаемой за индивидуальный вклад в дело гуманизма. Наградой отметят вклад Дэвис в борьбу с гендерным неравенством в киноиндустрии.

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