В администрации Хунзахского района Дагестана назвали не соответствующими действительности сообщения СМИ о перезахоронении останков наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, который был родом из этих мест.

«Администрация Хунзахского района заявляет, что информация о перезахоронении останков Хаджи-Мурата не соответствует действительности, а захороненные 2 июня на кладбище села Хунзах останки точно неизвестно кому принадлежат», — сообщил представитель администрации, отметив, что духовенство района также не в курсе ситуации.

Об этом же говорят и потомки наиба, проживающие на территории района.

Minval.az