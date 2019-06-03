Сирийский мониторинговый центр The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), базирующийся в Лондоне, сообщает, что в результате ударов ЦАХАЛа по целям к востоку от Хомса, в районе военного аэропорта Т4, были атакованы склады и военные базы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Если информация об ударе по целям около Хомса верна, за последнюю неделю ЦАХАЛ уже третий раз наносит удары по военным объектам в Сирии, отмечает newsru.co.il.

По данным SOHR, в результате этой атаки были убиты не менее пяти человек, среди которых есть военнослужащие сирийской армии. Есть раненые, в том числе в тяжелом состоянии, число жертв может возрасти, отмечается в сообщении. Отмечается, что помимо прочего, были уничтожены некое «транспортное средство» и склад ракет.

Сирийские источники заявляют, что по целям на аэродроме Т4 было выпущено девять ракет, две из них был перехвачены системами ПВО Сирии. Сообщается о сильном пожаре после воздушного удара.

В понедельник, 3 июня, вскоре после полуночи государственное телевидение Сирии сообщило о том, что атаке подвергся военный аэропорт Т4 в провинции Хомс, в районе аэропорта была активирована система противовоздушной обороны. Агентство SANA со ссылкой на военный источник передавало, что ВВС ЦАХАЛа атаковали военный склад и другие сооружения в районе аэродрома. По сведениям SANA, в результате атаки погиб военнослужащий и двое других были ранены.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщения в сирийских СМИ не комментирует.

Minval.az