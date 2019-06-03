36-летний Деги Дудаев, сын убитого лидера Ичкерии, прокомментировал нападки кадыровцев на своего отца. Мужчина дал интервью популярному оппозиционному блогеру Тумсо Абдурахманову.

Поводом для беседы послужил очередной выпуск программы «Иллюзия» на ЧГТРК «Грозный», в котором старший оперуполномоченный по особо важным делам МВД ЧИАССР Ахмед Келиматов заявил, что Джохар Дудаев был евреем, передает «Кавказ. Реалии»

«Келиматов утверждает, что предок Дудаева по имени Дуда прибыл из Дербента в Чечню и работал на российские, а позже советские спецслужбы, участвовал в геноциде чеченского народа в 1944 году при высылке в Казахстан», – сообщил своим подписчикам Абдурахманов, подчеркнув, что «Дудаева-еврея наш народ любил бы и уважал ничуть не меньше, чем Дудаева-чеченца».

Услышав вопрос о своем еврейском происхождении, Деги рассмеялся, после чего серьезно добавил: «К евреям мы, конечно, никакого отношения не имеем. Все это бред».

Он также подробно рассказал, где находился во время войн (в «Иллюзии» прозвучал укор в адрес ичкерийских лидеров, которые «вывезли своих детенышей»).

«Если взять первую войну, то я находился с отцом, – поведал Дудаев-мл. – За несколько дней до его гибели меня отправили, тайно вывезли, удалось это сделать с помощью близких. Под другими документами – с чужим свидетельством о рождении. Через Баку в Турцию. Это было в начале апреля 1996 года. После окончания первой войны мы вернулись домой, и во второй раз я покинул родину в октябре 1999-го».

Молодой человек упрекнул кадыровцев в том, что они оговаривают его отца. «Легко оговаривать этих людей [лидеров Ичкерии], когда их нет в живых. На мертвеца нетрудно все списать, – устало произнес он. – Это очередная пропаганда. Всерьез воспринимать, бегать по судам и добиваться справедливости… В любом случае мы когда-нибудь спросим. И будет спрос, если даже не нами, за содеянное. Если не на этой земле, то на небесах Всевышним, Иншалла».

Minval.az