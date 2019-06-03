Правоохранительные органы Азербайджана в понедельник начали проведение традиционной ежегодной операции «Граница-щит» в приграничных с Россией районах страны, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе МВД. Операции продлится до 10 июня.

«Операция проводится правоохранительными органами в северных и северо-западных районах Азербайджана», — отметили в МВД.

На въездах в районы установлены полицейские посты.

Операция «Граница-щит» проводится на основе договоренности между Азербайджаном и РФ. Цель операции — выполнение комплексных организационно-практических мероприятий по обезвреживанию транснациональных организованных преступных групп и членов террористических организаций, выявление и пресечению каналов поступления оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средств.

Minval.az