Дагестанский историк Патимат Тахнаева выразила сомнение в том, что останки, захороненные 2 июня в Хунзахском районе, действительно принадлежат наибу Шамиля Хаджи-Мурату.

Как сообщал Minval.az, накануне предполагаемые останки Хаджи-Мурата, нелегально вывезенные, по неподтвержденным данным, из Азербайджана, были перезахоронены на его родине в Хунзахском районе Дагестана.

«Первый раз могилу Хаджимурада (Азербайджан, Гахский р-н, с. Тангыт) открывали в 1959 году», – написала Патимат Тахнаева на своей странице в Facebook. Далее историк приводит выдержку из письма очевидца тех событий Джахангира Али оглы Солтанова, который рассказывает, что тогда «люди, как один, наотрез отказались участвовать в раскопках в святом месте. Никакие уговоры и посулы властей не действовали».

«Только после того, как случай этот дошел до сведения высшего партийного начальства, четырех сельчан из местных жителей заставили раскопать священную могилу, – цитирует Тахнаева письмо Солтанова. – Причем после завершения раскопок один из рабочих от случившегося с ним нервного перенапряжения сошел с ума. Паломничество к этой могиле продолжается и доныне. На сучьях деревьев поблизости от нее паломники привязывают разноцветные лоскутки. Эпизод с раскопками могилы Хаджи-Мурата хорошо показывает всю степень уважения, с которым относится к таким личностям народная память».

«Скажу «страшное», – пишет Тахнаева в другом посте. – Вместе с Хаджимурадом в тот день погибли двое его товарищей – Гамзало и Эльдар. Они тоже были обезглавлены. Голова Хаджимурада отправилась в Тифлис (через Нуху и Закаталы), что стало с другими головами – неизвестно. Но точно известно, что на месте их гибели – закопали всех троих. Именно закопали, не похоронили. В 1870-е годы здесь побывал старший сын Хаджимурада Гулла. Он могилу не открывал, но место «братской» могилы ему местные жители указали. Он установил плиту с надписью, что здесь похоронен Хаджимурад. В 1959 году археолог М. Гусейнов говорил, что рядом были еще две могилы, но он вскрыл только эту – на нее указали. НО. Могила была пустая. Он стал копать во все стороны, точнее, «севернее», и наткнулся на останки БЕЗ головы. Ура. Хаджимурад найден. Больше не копали. А если бы он пошел искать чуть в сторону? Нашел бы Гамзало? Или Эльдара? А может, он нашел одного из них. Вот такие дела. Вообще, очень сомневаюсь, что сегодня в Хунзахе похоронили останки Хаджимурада».

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