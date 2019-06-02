Дмитрий Мезенцев, назначенный послом России в Белоруссии, прибыл в Минск в воскресенье, 2 июня.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы дипмиссии.

«Посол Мезенцев прибыл в Минск», — уточнил собеседник агентства.

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