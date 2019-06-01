Дочь Алсу Микелла Абрамова передала полученный на шоу «Голос. Дети» выигрыш в 1 млн рублей на благотворительность, передает ТАСС.

Председатель правления фонда сообщил, что Абрамова стала победителем шоу «Голос» и через два дня подписала договор о передаче 1 млн рублей на благотворительность.

Ранее Микелла Абрамова, дочь российской певицы Алсу Абрамовой, дала первое интервью.

Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире. Большинство зрительских голосов были отданы дочери певицы Алсу — Микелле Абрамовой. После скандала голосование было признано недействительным.

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