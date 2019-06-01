Армянский военнослужащий срочной службы, 19-летий Сипан Мелконян, погиб в оккупированном Карабахе в результате перестрелки на линии фронта.

Как сообщили сепаратисты, «1 июня, около 07:30 утра, на оборонительном посту воинской части, расположенной в юго-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие перестрелки смертельное ранение получил Сипан Сергеевич Мелконян, 2000 года рождения».

Напомним, утром 30 мая в направлении Агдамского района снайперским выстрелом, произведенным противником, погиб военнослужащий Азербайджанской Армии Омаров Агиль Акиф оглу.

Minval.az