Мужчина открыл стрельбу в одном из муниципальных зданий города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния). По последним данным, погибли как минимум 11 человек, стрелок мертв, сообщает CNN со ссылкой на начальника местной полиции.

Ранее полиция сообщала о задержании преступника. Есть ли он среди 11 погибших, неясно, отмечает CNN. Некоторые СМИ пишут о 12 погибших, включая стрелка.

Шесть человек госпитализированы. Среди них полицейский, раненый в перестрелке с нападавшим, передает CBS.

Стрельба произошла в здании рядом с мэрией, где расположены отделы планирования, коммунальных работ и некоторые другие. По данным полиции, стрельбу открыл сотрудник, работавший там долгое время. Его мотивы неизвестны.

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