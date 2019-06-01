Месяц я был в Америке и Канаде. Больше 35 дней. Пять недель. Должен сказать, что о нас просто не вспомнили ни разу, – сказал писатель Виктор Шендерович в эфире «Эхо Москвы» – Я смотрел телевизор, щелкал. Нас просто нет.

Я к чему говорю. Мы (россияне — прим.) на периферии. Мы — страна третьего мира. Мы, собственно, никого не интересуем.

У нас врагов даже нет. Что немножко досадно для нашего самолюбия. Врагов-то нет, потому что они себя по возможности пытаются обезопасить от какой-то большой войны в Европе. От экстремальных, чтобы совсем все не пошло прахом.

Но, в общем, наши проблемы давно это наши проблемы. Уже лет 20 принцип черного ящика. Пускай там внутри что-то происходит, там какая-то есть территория, пускай разбираются.

Никто за нас ложиться костьми не будет. У них вот так своих проблем. Круглые сутки свои проблемы. Америка, китайская проблема, рынки, Доу-Джонс падает. То, се, пятое, десятое. Трамп. У них есть, чем заняться. Мы на отшибе.

Хорошо бы это понимать для поправки психики. Что мы страна третьего мира. Мы на отшибе. Мы никого особенно не волнуем.

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