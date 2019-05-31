Актер Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена в новых фильмах о супергерое. Об этом пишут Deadline и The Hollywood Reporter.

Другим претендентом на роль Брюса Уэйна был английский актер Николас Холт, но студия Warner Bros. по итогам проб выбрала Паттинсона.

Слухи о том, что Паттинсон сыграет Бэтмена в перезапуске франшизы появились в феврале. Режиссером новых фильмов о ключевом персонаже вселенной DC станет Мэтт Ривз. Выход первой картины под названием «Бэтмен» запланирован на 2021 год, ее съемки начнутся уже в этом году. В фильме будет говорится о формировании Брюса Уэйна, поэтому студии искали на роль актера младше 30 лет.

Отмечается, что при выборе Паттинсона имела значение не только популярность, которая пришла к нему после «Сумерек», но и его недавние проекты, в том числе съемки в независимом фильме «Высшее общество». Паттинсон также сыграл в новой картине Кристофера Нолана, снявшего фильм «Темный рыцарь», который из всех фильмах о Бэтмене получил наибольшее признание.

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