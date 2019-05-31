Известный футболист, комментировавший матч «Челси» и «Арсенала», Андрей Аршавин поделился своими впечатлениями о финале Лиги Европы в Баку.

Андрей заметил, что поражение «Арсенала» стало для него большой неожиданностью, но при этом отсутствие на игре полузащитника Генриха Мхитаряна, вокруг приезда, точнее не приезда в Баку которого было сломано так много словесных копий, с профессиональной точки зрения не играло никакой роли…

Кстати, так совпало, что финал Лиги Европы прошел в День рождения Андрея. И «Арсенал» ничего не забыл: незадолго до такой важной игры игры, на своей странице в Twitter «канониры» поздравили Андрея Аршавина, добавив, что «Арсеналу» очень хочется верить – чуть позже они отпразднуют вместе…

Как известно, этим надеждам не суждено было сбыться. Ибо финал обернулся для «Арсенала» достаточно жестоким поражением – 1:4.

— Андрей, изначально казалось, что нас ждет матч равных соперников. Стало ли для вас лично столь явное доминирование «Челси» сюрпризом?

— Да, я думал, что это будет такой напряженный, нервный матч, где какая-либо из команд победит в один гол. И даже перед началом игры я отдавал предпочтение «Арсеналу», поэтому то, что «Челси» так уверенно победил «Арсенал» для меня стало неожиданностью!

— Можно ли сказать, что на игре «Арсенала» сказалось отсутствие Генриха Мхитаряна, как известно, так и не решившегося приехать в Баку несмотря на все предоставленные ему гарантии безопасности, или дело, на ваш взгляд, было в другом?

— Генрих не является основным футболистом «Арсенала», поэтому он скорее всего, даже если бы приехал, остался в запасе. Соответственно, его отсутствие никак не повлияло на результат…

— «Арсенал» предпринял героическую попытку отыграться. Не получилось. Почему?

— Я не видел, чтобы «Арсенал» героически пытался что-то изменить. Единственное – да, действительно, на замену вышли два свежих игрока, это Маттео Гендузи и Алекс Ивоби. Ивоби забил единственный гол «Арсенала», однако никакого героического штурма в исполнении «канониров» я не увидел, «Челси» же просто уверенно довел матч до конца.

— Как бы вы описали атмосферу на стадионе, в городе накануне и после игры?

— Организовано все было на хорошем уровне, болельщики вели себя достойно, спокойно. Не скажу, что атмосфера была супер-футбольной, может быть, это было связано с тем, что поле и трибуны «Олимпийского» разделены беговыми дорожками…. Но в целом это был очень хороший матч! А после… Болельщики «Арсенала», разумеется, были очень расстроены, спешили в аэропорт. Я встретил там многих из них, потому что в это же время и сам улетал. А нейтральные зрители, скорее всего, были очень довольны от того, что посетили такое большое футбольное событие!

— Говорят, английские фанаты прямо на улицах учились танцевать азербайджанские танцы. А что увидели вы, что вам как-то особенно запомнилось?

— Честно говоря, я не видел ничего подобного, не видел азербайджанских танцев в исполнении английских болельщиков (с улыбкой). Я гулял по набережной, и мне попадались навстречу болельщики и «Арсенала», и «Челси», которые, точно так же спокойно прогуливались. Пили пиво…

— На этот матч прилетели великие игроки прошлого – Олег Блохин, Александр Заваров… Удалось ли вам встретиться, поговорить?

— Заварова и Блохина я не видел, но в аэропорту увиделся с Пером Мертезакером, с которым вместе играл в «Арсенале», хотел подойти к Фабрегасу Сеску и Мартину Киоуну, но, к сожалению, не удалось. И еще увидел Пета Райса, чье имя у меня совершенно вылетело из головы во время трансляции, когда я комментировал игру. Я сказал: «Пат, когда тебя показали во время матча, я даже не смог сразу вспомнить, как тебя зовут, а ведь ты ко мне так хорошо относился в «Арсенале»! Он ответил: «Андрей, какой же ты все-таки говнюк…». Если перевести это с английского… Мы, тем не менее, по-дружески с ним обнялись, и он полетел в Лондон с делегацией «Арсенала», а я полетел в Мадрид, продолжать свое путешествие.

— Как вы считаете, Баку, несмотря на все нападки, прозвучавшие в преддверии финала справился со своей задачей?

— Я совершенно точно могу сказать: Баку прекрасно справился со своими обязанностями, это замечательный город, в котором так приятно проводить время! Здесь много парков, фонтанов, интересно посетить Старый город. Каспий… Все создано для туристов, для болельщиков, которые приезжают на матч. И все было на высшем уровне. Организация в том числе! Въезд на стадион, выезд – в плане организации, я больше чем уверен, никто жаловаться не будет. А то, что англичане были недовольны продолжительностью перелета, — 6 часов, — ну что ж… Бывает и так. Не всё на острове играть!

«Москва-Баку»

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