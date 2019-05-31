Арабские государства выразили полную солидарность в противодействии Ирану, осудив все последние нападения в регионе, и поддержали любые действия Саудовской Аравии для защиты территории.

Как передает ТАСС, об этом говорится в итоговом заявлении прошедшего в четверг в Мекке чрезвычайного саммита Лиги арабских государств.

«Поддерживаем все действия Саудовской Аравии по защите своей территории и безопасности, — отмечается в коммюнике. — Арабские государства солидарны перед лицом иранских интервенций. Осуждаем вмешательство Ирана в сирийский кризис, в дела Бахрейна и поддержку действующих там террористических групп, осуждаем иранскую оккупацию трех островов ОАЭ, а также запуски ракет иранского производства из Йемена в Саудовскую Аравию».

«Сотрудничество с Тегераном должно основываться только на принципе его невмешательства в дела других государств», — подчеркивается в итоговом заявлении.

Ирак не поддержал заявление, принятое по итогам саммита, заявил генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт, выступление которого транслировали арабские телеканалы.

По его словам, иракская делегация направила послание, в котором указала, что «возражает» против окончательного коммюнике межарабской встречи в верхах «в его нынешнем виде» и не участвовала в подготовке документа. При этом, как сообщил генсек, эмиссары Багдада подтвердили его позицию, осуждающую «любые действия, направленные против безопасности саудовского королевства и братьев в Персидском заливе».

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