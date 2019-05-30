Джоан Роулинг выпустит четыре короткие книги по вселенной «Гарри Поттера» в электронном формате, где будет рассказываться о магии. Они выйдут в июне, сообщает The Guardian.

В научно-популярной серии «Гарри Поттер. История магии» будет рассказываться об учебных дисциплинах Хогвартса: о чарах, защите от темных искусств, зельях и магических существах. Читатели узнают в том числе о фольклоре, который лег в основу историй о Гарри Поттере.

В книги также будут включены заметки, рукописные страницы и эскизы иллюстраций.

Истории выпустят на английском, французском, итальянском и немецком языках.

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