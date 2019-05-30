Визит сопредседателей МГ ОБСЕ совпал с новой «игрой на обострение» со стороны Еревана

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ нанесли очередной «челночный» визит. Как сообщила пресс-служба главы Азербайджанской Республики, Стефана Висконти (Франция), Игоря Попова (Россия) и Эндрю Шефера (США), а также специального представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика принял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Детали переговоров по понятным причинам остаются за закрытыми дверями. Но можно догадаться: дипломаты вновь говорили о том, что мир лучше войны, что самое лучшее — это урегулирование путем переговоров, и что стороны сами должны найти решение.

Но уже очень скоро пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила об очередной армянской провокации на линии фронта: «Подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на линии фронта, в очередной раз совершили провокацию. В то время, когда сопредседатели Минской группы ОБСЕ наносят визит в нашу республику, утром 30 мая в направлении Агдамского района снайперским выстрелом, произведенным противником, погиб военнослужащий Азербайджанской Армии Омаров Агиль Акиф оглы. Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида!» МИД Азербайджана, в свою очередь, отметил: «Данный шаг, являющийся доказательством того, что заявления руководства Армении – оккупанта о создании мирных условий для урегулирования конфликта, противоречат реальным шагам Армении, а также раскрывают провокационное намерение Армении нанести урон мирным переговорам. Данный инцидент категорически неприемлем и наносит урон процессу переговоров». После чего предупредил: «Ответственность за все возможные отрицательные последствия этого кровавого преступления полностью ляжет на плечи Армении».

Такого рода «синхронизация» провокаций на линии фронта с визитами посредников в регион наблюдается уже не в первый раз. И, начистоту говоря, в то, что это «случайные совпадения», давно не верится. Речь идет о рассчитанной «игре на обострение» со стороны Еревана. И вполне возможно, что нынешним инцидентом она не закончится. Достаточно вспомнить, как совсем недавно министр обороны Армении Давид Тоноян озвучивал очередные угрозы в адрес нашей страны.

Казалось бы, посредники из МГ ОБСЕ должны были по итогам визита в регион выступить с жестким заявлением, предупредить Армению об ответственности… Но ничего не происходит. Конечно, в своем итоговом релизе посредники высказали обеспокоенность «недавними жертвами», но вот назвать такую реакцию адекватной никак не получается. Строго говоря, такая «неадекватность» опасна всегда. Сегодня — в особенности. Будем реалистами: в то время, как в ходе своего очередного визита в регион посредники в очередной раз изрекают в очередной редакции те же обкатанные призывы (если уж кого-то слишком шокируют выражения типа «тянуть резину» или «толочь воду в ступе»), многократно возросла вероятность новых вооруженных провокаций со стороны Армении. Где уже «переговорная неадекватность» Минской группы воспринимается как этакий карт-бланш».

В самом деле, очередная армянская провокация совпала еще и с ростом внутриполитической напряженности по ту сторону линии фронта, и прежде всего на оккупированных азербайджанских землях. И не просто ростом напряженности: ситуация здесь приближается к открытой гражданской войне. Во всяком случае, офис Самвела Бабаяна уже распространил заявление: дескать, его соратникам «перекрыли дорогу», а затем в их направлении начали стрелять. Речь, по словам авторов заявления, идет о некой «банде», которая хорошо известна «арцахцам» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) Инцидент произошел на территории Армении, и теперь «бабаяновцы» требуют от СНБ Армении и других ее правоохранительных органах «найти и наказать банду», заодно сообщая, что речь идет о молодых людях Алексее Балаяне, Роланде Айдиняне и Григоре Мирзояне, которым покровительствует бывший «премьер-министр» Карабаха Араик Арутюнян. А заканчивается все недвусмысленным обещанием: если правоохранительные органы не предпримут меры, то «мы будем вынуждены использовать аналогичные меры и ответить в том же стиле». При этом Самвел Бабаян однажды уже оказался за решеткой после организации неудачного покушения на Аркадия Гукасяна, «президента Нагорного Карабаха». Затем ввез в Армению ПЗРК «Игла», чтобы с ее помощью сбить вертолет тогдашнего президента Армении Сержа Саргсяна. Дело старательно спускали на тормозах, обвинение в подготовке теракта с Бабаяна сняли, но вышло все не очень убедительно. Так что к его обещаниям «использовать аналогичные меры и ответить в том же стиле» лучше отнестись всерьез. Особенно теперь, когда «карабахский клан» открыто переходит в наступление на позиции Никола Пашиняна в Армении, а сам он практически открыто анонсирует «политическую зачистку» в Карабахе. Понятно, что начало полномасштабной гражданской войны на захваченных азербайджанских землях — это серьезный повод для азербайджанской военной операции по освобождению оккупированных земель. Но в Армении об этом, похоже, не думают. Зато с упоением строят планы провокационных «многоходовок», рассчитывая то ли сделать таким образом Азербайджан более «сговорчивым», то ли сорвать неудобные переговоры, где приходится обсуждать вывод войск, а не «признание независимости Нагорного Карабаха», то ли переключить внутриполитическое внимание на такой-сякой Азербайджан… И тоже забывают о реальном раскладе сил в регионе. И о том, что «силовой перевес», в отличие от начала девяностых, уже на стороне Азербайджана, а не Армении. Так что результат нынешних провокационных игр для Еревана окажется ой каким болезненным. О чем и предупредил МИД Азербайджана.

Вопрос в том, чтобы это предупреждение вовремя услышали в Армении, Даже если МГ ОБСЕ не напишет об этом в своем релизе.

Нурани, политический обозреватель.

Minval.az