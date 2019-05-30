Президент SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев отмечает интерес компании к покупке Антипинского НПЗ.

«Переговоры ведутся. Российский рынок очень большой и нам это интересно», — заявил Р.Абдуллаев агентству «Интерфакс-Азербайджан».

При этом он подчеркнул, что SOCAR в случае приобретения НПЗ не планирует брать на себя долговые обязательства завода.

Ранее сообщалось, что Сбербанк ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями Антипинского НПЗ, рассчитывает выйти на сделку в ближайшее время.

«Мы неоднократно сообщали, что ведём переговоры с потенциальными инвесторами. Одним из них является SOCAR (ГНКАР)», — сообщили «Интерфаксу в пресс-службе Сбербанка в среду.

«По Антипинскому НПЗ мы были инициаторами (банкротства — ИФ), мы кредиторы. Компании, которые зарабатывали на трейдинге, они прекратили поставки, завод остановился. Я не хочу оценивать, насколько это было сделано по-партнерски, но это было сделано. Один из трейдеров, он же кредитор, еще и отправился в суд и арестовал все активы завода. Завод сам обратился с заявлением о банкротстве. Когда он сам обратился с заявлением о банкротстве, мы обратились тоже, чтобы быть первыми. Все имущество завода заложено у нас, и мы обратились с взысканием своего долга, мы забрали 80% акций завода. И сейчас мы находимся в переговорах с потенциальными квалифицированными инвесторами. Конечно же, если мы будем продавать, то только тем компаниям, которые имеют большой опыт. Интересанты у нас есть, и я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на структурирование сделки», — отмечал ранее глава Сбербанка Герман Греф.

Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Сбербанк рассматривает ГНКАР как наиболее вероятного покупателя Антипинского НПЗ на данный момент. ГНКАР в настоящее время расширяет свой зарубежный энергетический бизнес, строит НПЗ в Турции и управляет единственным в стране нефтехимическим комплексом. Она также управляет розничными сетями в Швейцарии, Украине, Грузии и других странах.

Антипинский НПЗ до продажи Сбербанку являлся основным активом группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова. НПЗ мощностью 9 млн тонн производит дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ. В сентябре 2018 года НПЗ приступил к промышленному выпуску бензинов марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества Евро-5. В 2018 году Антипинский НПЗ снизил переработку нефти до 6,4 млн тонн по сравнению с 7,3 млн тонн в 2017 году.

Основным кредитором группы «Новый поток» является Сбербанк. По последним данным, долг Антипинского НПЗ перед банком составляет порядка $3 млрд. Кредиторами Антипинского НПЗ, помимо Сбербанка, являются Абсолют банк, который также сообщил о намерении подать заявление о банкротстве НПЗ, а также Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), Интеркомбанк, МКБ и Кредит Европа банк.

В конце апреля активы Антипинского НПЗ на сумму $225 млн были заморожены в соответствии с решением коммерческого суда Высокого суда Лондона. Решение было вынесено на основании иска VTB Commodities Trading. Трейдером также направлены иски с требованием арестовать денежные средства и активы предприятия в Арбитражный суд Мурманской области, в Арбитражный суд Москвы.

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