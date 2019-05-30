Американские истребители пятого поколения F-35 разместят в Турции вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил в четверг турецкий посол в США Сердар Кылыч, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.

По его словам, С-400 и F-35 будут находиться в двух конкретных районах страны.

Турецкий дипломат обратил внимание на то, что израильские F-35 летают над Сирией, где также есть российские ЗРК С-400, однако это не вызывает вопросов у США.

«Но когда заходит речь о Турции, которая пытается разместить систему противовоздушной обороны, а не систему нанесения удара, то возникают проблемы», — отметил Кылыч.

Он также заверил, что на ЗРК будут работать только турецкие военные.

Minval.az