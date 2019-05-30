Специалисты аэрокосмического агентства США пока не смогли понять, почему пилотируемый космический корабль Crew Dragon взорвался во время стендовых испытаний в апреле этого года.

«Пока мы можем только сказать, что причиной этого послужили сбои в работе двигателя SuperDraco. Сложно сказать, когда завершится расследование – в этом деле не стоит торопиться. Необходимо очень методично изучить все возможные причины сбоя», — заявила Кэйти Людерс (Kathy Lueders), руководитель коммерческой пилотируемой программы в НАСА, сообщает онлайн-издание SpaceNews.

Minval.az