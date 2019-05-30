Английский актер Кит Харрингтон, воплотивший в культовом сериале «Игра престолов» образ Джона Сноу, оказался в реабилитационной клинике. Согласно сообщениям некоторых источников, после завершения сериала артист страдает от стресса, переутомления и алкоголизма, пишет информационный ресурс Page Six.

В настоящее время 32-летний актер проходит лечение в элитной клинике Prive-Swiss. Завершение съемок сериала сильно отразилось на его эмоциональном состоянии. Актер проходит психологическую реабилитацию, медитирует, врачи проводят с ним когнитивно-поведенческую терапию. Супруга Кита Роуз Лесли, которая воплотила в фильме образ «одичалой» Игритт, поддерживает мужа в клинике.

Следует отметить, что один месяц пребывания в клинике обходится в 120 тысяч долларов.

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