Няня принца Арчи, сына герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы.

Об этом сообщаетNew Idea со ссылкой на источник.

По его словам, Меган любит все контролировать и не может оставить кого-то один на один со своим сыном. Она следила буквально за каждым шагом няни и не давала ей толком ухаживать за малышом, подчеркнул источник.

«Никто не присматривал за ним, кроме нее», — отметил источник.

Он также добавил, что герцогиня настолько увлечена материнством, что не позволяет ей помогать даже своей матери Дории Рэгланд.

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