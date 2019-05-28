Высокий суд Лондона выяснил, на что были потрачены 16 миллионов фунтов стерлингов в самом известном универмаге Лондона Harrods супругой бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева — Замирой Гаджиевой.

Транзакции были совершены тремя отдельными картами лояльности и 35 кредитными картам Межбанка.

И так, Замира Гаджиева потратила в Harrods:

4 миллиона фунтов стерлингов на ювелирные изделия Boucheron

1,75 миллиона фунтов стерлингов в Cartier

1 миллион фунтов стерлингов в отделе игрушек Harrods, включая одну покупку на сумму 790 000 фунтов стерлингов

£ 600 000 она потратила за один день

£ 250 000 в магазине парфюмерии

Сотни тысяч фунтов на дизайнерские модные бренды, в том числе 131 300 фунтов стерлингов в Dennis Basso, 144 000 фунтов стерлингов в Celine, 136 000 фунтов стерлингов в Fendi и 143 000 фунтов стерлингов в Christian Dior за одно посещение

£ 30 000 в виде одного платежа в шоколадной сети Godiva

£ 2400 на вино и спиртные напитки за один раз.

Minval.az