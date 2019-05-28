Сербии необходимо признать факт, что Белград не обладает каким-либо контролем над Косово. Об этом в выступлении перед членами сербского парламента заявил президент страны Александр Вучич, сообщает РТС.

Президент Сербии выступил на специальной сессии парламента, посвященной проблеме взаимоотношений с Косово. В ходе выступления он призвал депутатов к выбору между «сладкой ложью и горькой правдой». «Без этого мы не узнаем реальное положение дел в Косово, в Метохии, кто ими управляет и какое положение сербов в Косово и Метохии», — сказал Вучич. Необходимо также признать, подчеркнул он, что Сербия потерпела крупное национальное поражение, потеряла территорию и понесла значительные экономические потери.

«Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что крайне важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность», — сказал Вучич.

По словам сербского лидера, существует два сценария решения косовской проблемы. Первый — это сохранение статус-кво и «замороженный конфликт». Второй — нормализация отношений между Белградом и Приштиной. Вучич подчеркнул, что сам выступает за второй путь.

30 апреля глава Косово Хашим Тачи потребовал от Белграда признать независимость государственного образования.

Minval.az