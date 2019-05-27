Австрийская пресса обнародовала детали съемок и слива прессе скандального видео с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, что привело к развалу коалиции и досрочным выборам в Австрии.

Как сообщает «Европейская правда», об этом написал австрийский таблоид Kronen Zeitung.

Из публикации издания следует, что встреча якобы россиянки, предполагаемой племянницы российского олигарха, с лидером австрийских ультраправых Штрахе на Ибице в 2017 году была детально спланированным спектаклем, который организовали четыре человека.

Эти четверо — адвокат из Вены, детектив и двое экспертов по вопросам безопасности, которые специализируются на промышленном шпионаже. Их мотивом якобы была личная месть Штрахе и неприятие политики ультраправой Партии свободы. Четверка владела информацией о личной жизни политика от его бывшего охранника, и таким образом им удалось спланировать сложную ловушку.

«Племянница» российского олигарха оказалась боснийский студенткой, которую, по данным издания, подобрали так, чтобы она соответствовала вкусам австрийского политика. Сообщается, что девушка знает четыре языка, в том числе идеально говорит по-русски. Она изучает сельскохозяйственные науки в Боснии. За один день актерской игры ей платили якобы от 6 до 7 тысяч евро.

Встреча состоялась на проверенной вилле на Ибице, которую уже использовали для тайных операций.

Планирование и проведение аферы стоило ее создателям 400 тысяч евро. Сначала они предлагали партиям и крупному строительному концерну приобрести видео за 1,5 млн евро, но те отказались.

В 2019 году в игру вступило неназванное немецкое общество, имебщее счета в одной из налоговых гаваней. Тот факт, что к покупке видео причастна немецкая арт-группа «Центр политической красоты», категорически отвергается.

В итоге видео было куплено обществом за 600 тысяч евро. Средства выплатили золотыми монетами крюгерранд. После этого семь фрагментов видео были переданы немецким изданиям Spiegel и SZ.

Пока других источников, подтверждающих версию издания Kronen Zeitung о спланированной ловушке, нет.

Напомним, обнародование видео привело к политическому кризису в Австрии. 19 мая было объявлено о проведении досрочных выборов в сентябре из-за распада правительственной коалиции. Точная дата выборов пока неизвестна.

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