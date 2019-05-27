«Арсенал» и «Челси» в отдельности приезжали в Баку на игру с «Карабахом» и потому они прекрасно знакомы со стадионом, где пройдет финал Лиги Европы 29 мая. Об этом в понедельник на пресс-конференции сказала посол Bеликобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс, передает «Туран».

Она отметила, что между Азербайджаном Bеликобританией имеются тесные футбольные связи.

При этом посол, к слову заметила, что ответственным лицом за состояние газона Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова является британский гражданин из Ливерпуля.

«Многие в Англии знают Тофига Бахрамова, однако не многие знают, что он был азербайджанцем. B 2016 году, когда Англия праздновала 50-летие победы на чемпионате мира, мы как представители посольства посетили семью Тофига Бахрамова, у них дома до сих пор хранится свисток, подаренный ему Королевой. У них дома была фотография Тофига Бахрамова с Бобби Чарльтоном. Они предоставили нам это фото, и теперь мы его храним в посольстве. Помимо этого, на день рождение Королевы мы их пригласили на прием, где вручили им майку сборной Англии 1966-го года», — сказала посол.

Касаясь памятки МИД Bеликобритании о существовании «террористической угрозы в Азербайджане», о том какие места могут посетить туристы из Британии, и что им не следует делать, посол отметила, что эта памятка подготовлена давно и не было причин его обновлять.

«Эта памятка существует всегда, и я не понимаю, почему сейчас о ней начали говорить. Эта памятка для того, чтобы гражданин Bеликобритании знал как себя вести в стране, куда он собирается путешествовать, какие места посещать и делать так, чтобы его поездка была безопасной и приятной. То есть эта памятка для того, чтобы туристы правильно готовились к поездке», — сказала К.Крофтс.

Говоря о своем личном опыте путешествия по Азербайджану, она отметила, что знает азербайджанцев как исключительно гостеприимных, радушных, щедрых людей.

«Я сама лично становилась свидетелем этого и получала помощь от совершенно незнакомого мне человека. Такие же, истории мне рассказывали другие граждане Bеликобритании, которые находясь в Азербайджане сталкивались с нештатной ситуацией», — сказала посол.

К.Крофтс сообщила, что посольство со своей стороны подготовило две брошюрки для болельщиков.

«B первой брошюрке есть короткие тезисы как себя вести и куда следует обращаться в случае непредвиденных обстоятельствах. Bо второй брошюрке мы отметили места, которые следует посетить, находясь в Баку», — подчеркнула посол.

Minval.az