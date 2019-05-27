С утра распространилась новость о том, что скандальная чиновница Халида Байрамова снята с должности председателя Комиссии по опеке при ИВ Сабаильского района. Согласно пресс-релизу ИВ, на место Х. Байрамовой назначен начальник юридического отдела структуры Ягуб Наджафли.

Что ж, новость, конечно же, позитивная, и многие восприняли освобождение Х. Байрамовой от должности председателя комиссии по опеке как первый шаг начала конца «славной» карьеры чиновницы, которая вот уже много лет прочно держится за два номенклатурных кресла. И вот одно из них вышибли.

На самом деле тот факт, что чиновницу освободили от должности – отнюдь не означает начала конца. Вполне вероятно, что Х. Байрамову назначат на другую, скорее всего, более высокую и выгодную должность (не стоит забывать, где мы живем). Ярким примером можно считать Гаджибалу Абуталлыбова, который преступно потворничал разрушению центра Баку, но при этом за злодеяния свои не ответил, а напротив, был назначен на высокую должность вице-премьера, а в конце 2018 года Абуталлыбов получи еще одну должность: председателя Комиссии по безопасности дорожного движения при Кабинете министров Азербайджана.

А потому мы не удивимся особо, если проштрафившаяся в глазах общественности (но ни за что не признающая своей вины перед памятью страдающей девочки, медленно умиравшей во время допроса) Х. Байрамова плюнет на мнение людское с высокой колокольни своего цинизма, пожелает баллотироваться в депутаты, и спустя какой-то короткий отрезок времени все-таки будет заседать в ММ.

Не лишним будет сказать также и о том, что многие читатели восприняли новость о снятии Х. Байрамовой с должности председателя комиссии по опеке как простую кость, брошенную народу: дескать, видите, работаем. Наказали. Но о наказании, если честно, речи пока нет. Обычная рокировка, и не более.

И это весьма печально, потому что сама Х. Байрамова после громкой истории самоубийства Элины Гаджиевой – как чиновник, как женщина и как ЧЕЛОВЕК сама должна была уйти с занимаемой должности, так сказать, по собственному желанию, но этого не произошло. Кроме того, ее должны были отстранить от всех ее должностей, хотя бы на время следствия, но и этого не произошло.

Но все же не буде зацикливаться на пессимизме, и оставим в сердцах искру надежды на то, что «лёд тронулся». А в какую сторону – покажет время.

Яна Мадатова

Minval.az