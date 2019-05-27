В УЕФА пресекли планы игроков «Арсенала» по поддержке своего полузащитника Генриха Мхитаряна, который вопреки гарантиям Азербайджана, отказался ехать на финал Лиги Европы в Баку.

Как пишет издание Daily Mail, «канониры», которые уже находятся в Баку, планировали выйти на разминку в футболках с фамилией Мхитаряна, однако в дело вмешался исполком УЕФА, запретив команде устраивать подобную акцию.

Издание отмечает, что форма, которую игроки носят во время игры, а также любые футболки потенциальных победителей после матча, также подлежат утверждению со стороны руководства европейского футбола.

Ранее президент УЕФА резко высказался в адрес критиков финала Лиги Европы в Баку.

«Мхитарян не хочет ехать в Баку? Это решение игрока. Если футбол будет останавливаться из-за таких ситуаций, мы никогда ничего не сможем организовать. Мы провели безопасно Евро-2016 во Франции, тогда как страна была целью международных террористов», — сказал Александер Чеферин изданию Spiegel.

По информации The Sun, текущий сезон может стать для полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна последним в лондонском клубе. По информации источника, «канониры» готовы продать 30-летнего хавбека в ближайшее трансферное окно. В клубе считают, что армянин уже не сможет выйти на пик своей формы в Премьер-лиге.

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