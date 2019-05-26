Только сейчас Джордж Клуни нашел в себе мужество рассказать в деталях о страшной аварии, в которую он попал в сентябре прошлого года. До сих пор было известно только, что актер каким-то чудом уцелел, когда его мотоцикл столкнулся с автомобилем. И что жизнь звезды спас мотоциклетный шлем. Теперь же, в своем новом интервью, Клуни решил подробно поведать о происшествии.

«Я врезался в машину на скорости 70 миль (то есть 112 километров) в час и пробил головой ветровое стекло. Это был удар такой страшной силы, что мой шлем раскололся пополам… — вспоминает Джордж. — Мне было ужасно плохо, я был уверен, что умираю. Готовился к тому, что с минуты на минуту свет померкнет в глазах. Наверное, у меня девять жизней, как у кошки. И мне понадобились все они, чтобы уцелеть… После того, как меня, после удара, отбросило в воздух, я пролетел довольно далеко, прежде, чем рухнуть на землю. А ведь мне следовало бы знать, что летать я не умею!» — мрачновато пошутил Клуни, которого цитирует 7Дней.

Как оказалось, прибытия «скорой», доставившей его в больницу, актер ждал не один — рядом с ним сидел и держал его за руку старинный приятель и продюсер Грант Хеслоу, который в тот день ехал вслед за Джорджем на своем мотоцикле. «Мы с Грантом целых 40 лет вдвоем гоняли на наших «байках». Теперь с этим покончено. Жена мне запретила даже подходить к мотоциклам. Впрочем, я и сам, когда понял, что все же выживу, поклялся никогда больше не садиться в седло!» — признался Джордж. Напомним, вся эта история произошла в прошлом году на острове Сардиния, где проходили съемки сериала с участием Джорджа — «Ловушка-22». Актер после аварии был доставлен в больницу где, к изумлению врачей, выяснилось, что он как-то ухитрился обойтись без тяжелых травм. Клуни отделался в основном ушибами и ссадинами, лишь слегка повредив ногу, руку и бедро и получив сотрясение мозга.

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