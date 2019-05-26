Американский писатель Стивен Кинг обратился к своим подписчикам в «Твиттере» с вопросом, почему майонез белого цвета. Пользователи мгновенно откликнулись, предложив необычные ответы, и посмеялись над вопросом.

— Исходя из теории о том, что глупым вопросом может быть только тот, что вы не задаёте (постулат, с которым некоторые могут не согласиться), я спрошу: почему майонез белый? — написал он.

Один из подписчиков ответил, что если бы майонез был не белым, то он бы был кетчупом. Другой отметил, что причина белого цвета в том, что «в нём содержится майонез».

Наиболее продвинутые пользователи подчеркнули, что на самом деле майонез жёлтого цвета.

— Настоящий майонез жёлтого цвета, это из‑за яичных желтков. Я полагаю, что продовольственные компании решили отбелить его, потому что жёлтый воспринимается как цвет болезни, — написал один из пользователей.

Некоторые даже попытались дать научное обоснование цвету майонеза.

— Потому что майонез — это эмульсия. Очень мелкие капли масла в воде. Из‑за этого свет по-разному отражается отдельно от масла или воды, — прокомментировал подписчик.

Minval.az