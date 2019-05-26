Дэниелу Крейгу решительно не везет. Потратив несколько месяцев на интенсивные тренировки, чтобы еще раз сыграть роль агента 007, он в самом начале съемок получил травму, которая надолго вывела его из строя. А теперь стало известно, что актеру придется не просто тихо выздоравливать дома, а пройти через сложную операцию на колене, уже третью в его жизни.

Как сообщает 7Дней, все началось с того, что во время съемок одной из сцен на Ямайке Крейг поскользнулся и упал. Что обиднее всего, это произошло не вовремя какого-нибудь головокружительного трюка, а когда Дэниел просто бежал по улице. Когда актер поднялся и понял, что не может даже просто стоять, он пришел в ярость. Как утверждают свидетели, Крейг от злости швырнул свой пиджак на мостовую. Дэниел был экстренно переправлен на самолете в США, где, после осмотра в госпитале, было установлено, что он сильно повредил связки в колене. После детального обследования врачи пришли к выводу, что без операции не обойтись.

В итоге работа на съемочной площадке фильма приостановлена на неопределенное время. Напомним: работа над 25-м по счету фильмом Бондианы, на съемках которого с Крейгом произошел несчастный случай, с самого начала не задалась. Кое-кто из суеверных «киношников» даже считает, что над картино тяготеет какое-то проклятие. Сначала продюсеры никак не могли уговорить Крейга сыграть агента 007 в пятый и последний раз. Потом из проекта из-за творческих разногласий выпал режиссер Дэнни Бойл. После чего новый режиссер Кэри Фуджикава потребовал переписать сценарий. А теперь еще съемки застопорились из-за травмы Дэниела.

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