В английском графстве Кент из тюрьмы Стэнфорд Хиллосвободился мужчина, которого встретила целая компания и автомобиль Rolls-Royce Phantom, на котором освободившегося затем увез личный водитель, сообщает Daily Mail.

Одетого в серый спортивный костюм мужчину с прозрачным мешком тепло поприветствовали как минимум шесть приятелей, приехавших к тюрьме.

Это исправительное учреждение категории D — тюрьма открытого типа, где соблюдается наиболее щадящий режим, при котором, например, разрешено носить свою одежду.

Впоследствии выяснилось, что «таинственным заключенным», как его прозвали журналисты Daily Mail, является рэпер Snap Capone.

Исполнитель выступал в эфире радиостанции BBC Radio 1, на YouTube ролик с его участием набрал более 1,5 миллиона просмотров.

За что и как долго артист отбывал наказание, не уточняется.

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