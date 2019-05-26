Тегеран предостерег авианосцы США, находящиеся в Персидском заливе, от ошибочных действий. В противном случае корабли будут потоплены с помощью секретного оружия, уверяют в Иране.

Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани пригрозил Соединенным Штатам «отправить на дно» Персидского залива их авианосцы вместе в экипажами и самолетами в случае, если те «совершат свою первую ошибку». Слова Корбани приводит телеканал Al-Mayadeen.

По его словам, Иран может сделать это, используя «всего две ракеты, свое новое секретное оружие». Что именно это за оружие, он не уточнил. «Мудрые американцы и опытные лидеры не позволят экстремистским элементам вступить в войну с Ираном», — добавил советник.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что решение Соединенных Штатов отправить дополнительно на Ближний Восток 1,5 тыс. военнослужащих «представляет угрозу для международного мира». Решение было принято на фоне усиливающегося напряжения в отношениях США и Ирана. Президент США отмечал, что отправкой дополнительных сил Вашингтон хочет защитить уже находящихся в регионе военных.

«Американцы выдвинули такие обвинения, чтобы оправдать свою враждебную политику и спровоцировать напряженность в Персидском заливе», — приводит слова Зарифа телеканал.

Minval.az