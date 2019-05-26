Турция нарастила поставки оружия сирийским повстанцам в Идлибе, чтобы помочь им справиться с наступлениями, которые ведут правительственные войска Сирии при поддержке России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в повстанческих группировках.

Отмечается, что такое решение Анкара приняла после неудачной попытки убедить Москву прекратить эскалацию, чтобы остановить поток беженцев в республику. Турецкая сторона готова сохранить свое влияние в северо-западной части Сирии и усилить свое присутствие на военных базах, которые были созданы в рамках соглашения с Россией о зоне деэскалации, заявил собеседник агентства.

Minval.az