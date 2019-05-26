В Каннах прошла церемония закрытия 72-го кинофестиваля.

Как передает Лента.ру, об этом сообщается на сайте «Кинопоиска».

«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты». Гран-при жюри достался режиссеру Мати Диоп, которая показала в Каннах свою дебютную картину «Атлантика».

Лучший сценарий, по мнению судей, написан к картине «Портрет молодой женщины в огне» Селина Скьямма. Награды за лучшие мужскую и женскую роли получили Антонио Бандерас («Боль и слава») и Эмили Бичем («Малыш Джо»).

Приз жюри был поделен между французско-малийским режиссером Ладжем Ли, снявшем фильм «Отверженные», и бразильскими режиссерами Клебером Мендонсой Фильо за киноленту «Бакурау».

Фильм «Наши матери» Сезара Диаза был признан лучшим режиссерским дебютом на кинофестивале. Специальный приз жюри получил Элиа Сулейман за фильм «Должно быть, это рай».

Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову. Ранее он удостоился награды за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд».

Жюри в этом году возглавлял режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту. Судьи посмотрели 21 фильм за 11 дней.

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