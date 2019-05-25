В ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина находится агент и источник американской спецслужбы ЦРУ, сообщила газета New York Times.

По данным издания, именно этот человек предоставил США информацию о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, в частности, сообщив о личном интересе главы РФ к возможности повлиять на результаты голосования. Сейчас безопасность этого человека может оказаться под угрозой из-за борьбы между американским лидером Дональдом Трампом и сотрудниками ЦРУ, пишет NYT — президент США желает раскрыть больше засекреченных материалов, связанных с расследованием о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года.

«Самый крупный источник информации ЦРУ по вмешательству России в выборы — человек, близкий к Путину. Это лицо предоставило информацию об участии Путина в таком вмешательстве. Также источник предоставил доказательства, которые позволили экс-президенту [США] Бараку Обаме в последние дни на посту заявить, что Путин лично стоял за российскими хакерами, попытавшимися повлиять на голосование», — сообщает NYT со ссылкой на бывших сотрудников ЦРУ.

По данным издания, ЦРУ уже долгое время взращивало и защищало этого информанта, который мог предоставлять очень важную информацию о роли российских властей во вмешательстве в выборы.

Сейчас жизнь этого человека может оказаться под угрозой из-за конфликта между Трампом и американской спецслужбой, пишет NYT.

Генпрокурор США Уильям Барр сейчас по приказу Трампа разыскивает информацию о том, как именно спецслужба пришла к заключению, что российское вмешательство в выборы вообще имело место. По мнению собеседников NYT из разведывательной службы, обещание Трампа снять гриф секретности со связанных с этим расследованием документов поставит под угрозу не только этого информатора, но и многие другие сети агентов ЦРУ.

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