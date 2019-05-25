Количество погибших альпинистов на Эвересте за последнюю неделю выросло до семи, сообщает AFP.

Как сообщила пресс-секретарь Департамента туризма Непала, еще двое альпинистов погибли во время восхождения с вершины. Так, 52-летняя Калпана Дас умерла во время восхождения с вершины. Женщина погибла из-за очередей, которые образовались возле вершины Эвереста.

Еще один альпинист погиб на северной тибетской стороне Эвереста. Организаторы экспедиции сообщили, что 65-летний австрийский альпинист погиб под вершиной Эвереста.

За последнюю неделю пятеро альпинистов погибли во время восхождения на Эверест. В четверг 23 мая, на Эвересте погибли два индийских альпиниста. Организаторы экспедиции позже заявили о третьем случае гибели. В среду на Эвересте умерли индийский и американский альпинист.

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