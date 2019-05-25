Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст объявил победителями шоу «Голос.Дети» всех участников финала, включая дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову.

«Поняли, что в этой ситуации мы не можем проводить повторное голосование», — объяснил Эрнст и затем перечислил имена всех девяти финалистов. Они получат по миллиону рублей.

Руководитель «Первого канала» также высказался об исследовании результатов предыдущего голосования. «Мы не знаем, кто и зачем это [фальсификацию голосов] сделал и из каких побуждений. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку, что вы не должны становиться объектом манипуляций взрослых», — цитирует его слова «Говорит Москва».

Победу Микеллы Абрамовой аннулировали из-за признаков накрутки голосов телезрителей, в повторном финале она участвовать отказалась. По мнению Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры».

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