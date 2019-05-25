Президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты отправят на Ближний Восток 1,5 тыс. военных, передает агентство Reuters.

Увеличение числа военных на Ближнем Востоке позволит защитить уже находящихся в регионе военных, добавил Трамп. «Мы хотим получить защиту», — сказал президент США, пишет The Hill.

О том, что администрация Трампа может отправить на Ближний Восток новых военных, Reuters и Associated Press писали со ссылкой на источники 23 мая. При этом, собеседники AP утверждали, что речь идет о 10 тыс. военнослужащих.

Позже исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что власти изучают возможность отправки дополнительных войск. Он опроверг данные о 10 тыс. солдат, но не назвал число военных, которых отправят на Ближний Восток.

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