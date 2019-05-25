37-летняя Натали Портман отреагировала на признание певца и диджея Моби, которое он сделал в своей новой книге It Felt Apart. В ней он заявил, что у него был короткий, но страстный роман с Натали. Однако, по утверждению Моби, он испытал чувство облегчения, когда все закончилось.

Как утверждает певец, именно Натали, которой было тогда всего 18 лет, стала инициатором отношений. «Я не мог поверить своим глазам, я был 34-летним выпивохой, а она прекрасной молодой звездой. Тем не менее, Натали пришла ко мне после концерта в гримерку. Так все и началось. Но я постоянно нервничал из-за этих отношений. Я испытывал такой стресс, что мечтал, чтобы все закончилось. Поэтому я был просто счастлив, когда однажды она мне позвонила и сообщила, что между нами все кончено, поскольку она встретила другого парня…», — написал Моби в своей книге, недавно появившейся на прилавках магазинов.

Однако Натали, которая уже семь лет состоит в счастливом браке с французом Бенжаменом Мильпье и воспитывает двоих детей — сына Алефа и дочку Амалию, прочитав все это, пришла в негодование. Актриса объявила Моби лжецом, который сочинил эту историю исключительно для того, чтобы повысить продажи своей книги. Впрочем, Портман не стала отрицать, что была близко знакома с Моби. «Единственное, в чем он не солгал, это как все началось. Я и правда пришла в его гримерку после концерта. И он сказал мне тогда: «Давай будем друзьями!» И мне понравилась эта идея. Мы несколько раз выходили вместе в рестораны, на концерты, к друзьям. Но потом я заметила, что Моби начал проявлять ко мне вполне конкретный романтический интерес. Но ведь он – на целых 16 лет старше! И меня привела в ужас одна только мысль о романе с мужчиной такого возраста. Так что я решила поставить точку в наших дружеских отношениях!» — поделилась Натали, слова которой приводит издание 7Дней.

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