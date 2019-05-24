На трехдневном пляжном фестивале Go Topless («Останься топлес») в городе Галвестон, Техас, вспыхнула массовая потасовка. Видео с места событий публикует The Sun.

На кадрах видно, как молодые люди выпрыгивают из машин и бросаются друг на друга. Другие участники мероприятия, включая девушек, пытаются их разнять, остальные снимают происходящее на смартфоны. По данным издания, шесть человек пострадали, им была оказана медицинская помощь.

Сообщается, что за три дня было арестовано 125 человек. Их задержали за драки, вождение в нетрезвом виде и кражи. Некоторые стали виновниками ДТП.

После случившегося 18 тысяч человек подписали петицию против проведения фестиваля Go Topless в 2020 году.

Go Topless — фестиваль в США, участники которого проходят на джипах полосу препятствия, включая вождение по воде.

Minval.az