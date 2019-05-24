Серийного убийцу и насильника Роберта «Бобби» Джо Лонга казнили 23 мая в американском штате Флорида. Об этом сообщает Associated Press.

Мужчине, который в 1984 году изнасиловал и убил по меньшей мере десять женщин, вкололи смертельную инъекцию. Кроме смертного приговора, в 1985 году он также был осужден на 401 год тюремного заключения и 28 пожизненных сроков. Лонг признался в изнасиловании 40 женщин: он приезжал по объявлениям о продаже в газетах и насиловал своих жертв, если те были дома одни.

За его казнью наблюдала одна из жертв — Мишель Симмс, которой на момент нападения было всего 17 лет. Преступник похитил ее из церковного двора и привез к себе домой, но девушке удалось вызвать в нем жалость и убедить отпустить ее.

Позже с ее помощью полицейским удалось выследить и арестовать маньяка. Сейчас она работает в том самом департаменте полиции, работники которого задержали Лонга.

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