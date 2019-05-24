Житель китайского города Ухань, провинция Хубэй, взял возлюбленную на руки и попал в больницу с переломом и разрывом связки.

Об этом сообщает AsiaOne.

20 мая пара отмечала неофициальный китайский праздник всех влюбленных. 20-летний парень поддался чувствам и поднял 65-килограммовую возлюбленную в воздух. В этот момент он услышал громкий треск и почувствовал острую боль в правой руке.

Встревоженная пара немедленно отправилась в больницу, где врачи заключили, что у пациента перелом руки и разрыв связки, пострадавший нуждается в операции. Доктор предположил, что травма произошла из-за его слабой физической подготовки.

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