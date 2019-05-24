Суд шведского города Гетеборга приговорил к трем месяцам тюрьмы родителей, которые принуждали свою дочь к вегетарианству, передает Dagens Nyheter.

Правоохранители узнали о семье после того, как полуторагодовалая девочка оказалась в больнице. Ее вес составлял менее шести килограммов при норме в девять.

Врачи диагностировали у ребенка крайнюю степень истощения и острую нехватку витаминов. По словам родителей, девочка была на грудном вскармливании, также ей давали овощи.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, ее передали под опеку другой семьи.

Minval.az