Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Sky News.
«У меня вызывает и будет вызывать глубокое сожаление то, что я не смогла осуществить „брексит“», — сказала Мэй.
Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Sky News.
«У меня вызывает и будет вызывать глубокое сожаление то, что я не смогла осуществить „брексит“», — сказала Мэй.
Дата: 2019/05/24 13:06
Раздел: Важно
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