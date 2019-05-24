Супруга премьер-министр Армении Анна Акопян в рамках Евразийского медиа-форума в Алматы ответила на вопрос азербайджанского журналиста, корреспондента агентство «Онлайн», который спросил, о какой атмосфере доверия может идти речь, если сын премьера служит в оккупированном Карабахе, который не признан частью Армении.

Анна Акопян в ответ заявила, что «не хочет углубляться в политику». «Я здесь как женщина и мать, и я хочу сказать, что война не окончена, вот почему мой сын служит в армии Карабаха. Мой призыв – давайте доверять друг другу, думать об урегулировании конфликта путем переговоров, а не войны. Вы знаете, что в 2016 году Азербайджан развязал масштабную войну, и мы потеряли сотни жизней по ту и эту стороны границы. Мой призыв – мы не должны позволить этому повториться и обязаны урегулировать конфликт путем переговоров. Думаю, в качестве старта матери и женщины могут сообщить этот мессидж десижнмейкерам, переговорщикам, сопредседателям Минской группы ОБСЕ – не позволять новую войну и попытаться урегулировать конфликт переговорами», — сказала важно Анна Акопян. Говорить о том, почему ее супруг Никол Пашинян время от времени озвучивает угрозы в адрес Азербайджана, она не стала.

Minval.az