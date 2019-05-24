Сотрудники правоохранительных органов России ликвидировали в Дагестане трех боевиков. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. «В Дагестане нейтрализованы трое бандитов. На месте боестолкновения обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы», — уточнили в НАК.

Спецоперация в рамках действующего правового режима контртеррористической операции проводилась в Кизилюртовском районе. «При осмотре нежилого частного дома, расположенного в селении Султан-Янги-Юрт, сотрудники сил правопорядка были обстреляны группой вооруженных лиц. Ответным огнем были нейтрализованы трое бандитов. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет», — сообщили в НАК.

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