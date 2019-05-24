Германия планирует сменить посла в России.

Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, дипмиссию возглавит Геза Андреас фон Гейр. Смена руководства в посольстве может произойти уже летом.

Сейчас фон Гейр занимает должность руководителя политического департамента в Минобороны Германии. Как сообщает газета, фон Гейр — близкий соратник нынешнего министра обороны страны Урсулы фон дер Ляйен. Он отвечает за международные контакты главы ведомства и координирует ее поездки за рубеж.

С 2010-го по 2014 год фон Гейр был заместителем главы Федеральной службы разведки. Также он несколько лет работал во фракции Христианско-демократического союза, который до декабря 2018 года возглавляла канцлер Германии Ангела Меркель.

Сейчас посольство Германии в России возглавляет Рюдигер фон Фрич. Он работает в дипмиссии с 2014 года. С 2004-го по 2007 год он занимал ту же должность в разведслужбе, что и фон Гейр.

Minval.az