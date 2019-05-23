Журналисты подсчитали, сколько всего персонажей погибло в течение 8 сезонов Игры престолов. Об этом сообщает The Washington Post.

Сообщается, что в ходе войны за Железный трон было убито 6887 персонажей, чью смерть показали в сериале. Учитывали людей, животных и восставших из мертвых вихтов.

Больше всего жертв оказалось на счету дракона Дрогона, он убил 1426 персонажей. На втором месте неожиданно оказалась Арья Старк, от чьей руки умерли 1278 персонажей. Третья строчка досталась дракону Рейгар, на чьем «скромном» счету 273 смерти.

Отличилась количеством убийств Серсея Ланнистер – 199 и Джон Сноу- 112.

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